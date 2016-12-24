В Мордовии осужденные написали письма себе на волю

Репортер

В исправительном центре №2 УФСИН по РМ осужденные написали письма «себе освобождающимся», в которых каждый изложил свое видение, каким он хочет выйти на свободу.

«Письмо в будущее» - психологическая техника, которую используют психологи уголовно-исполнительной системы для помощи осужденным в переосмыслении негативного жизненного опыта и мотивации к положительным изменениям.

Как отмечают в ведомстве, применение данной техники способствует осознанию осужденными своих личностных особенностей и возможностей,  а также помогает определить жизненные ориентиры на будущее.

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