В Мордовии осужденные написали письма себе на волю

В исправительном центре №2 УФСИН по РМ осужденные написали письма «себе освобождающимся», в которых каждый изложил свое видение, каким он хочет выйти на свободу.

«Письмо в будущее» - психологическая техника, которую используют психологи уголовно-исполнительной системы для помощи осужденным в переосмыслении негативного жизненного опыта и мотивации к положительным изменениям.

Как отмечают в ведомстве, применение данной техники способствует осознанию осужденными своих личностных особенностей и возможностей, а также помогает определить жизненные ориентиры на будущее.