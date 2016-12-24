В Саранске в рамках фестиваля «Кино на службе Отечеству» пройдут показы документальных фильмов

Репортер

12 мая в кинотеатре «Россия» пройдут показы документальных фильмов об Отечестве и патриотах своей страны. 

В программе:

13:00–15:30
- «Авиатор» (12+) – документальный фильм Олеси Шигиной (40 мин).
- «Берегиня» (12+) – 25 минут.

16:00–18:00
- «Река Героев» (12+) – фильм Константина Александрова (55 мин).
- Киноработы Владимира Саломатина (6+) - 55 минут.

После просмотра картин у зрителей будет возможность пообщаться с режиссерами и задать им все интересующие вопросы.

Вход свободный.

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