В Саранске в рамках фестиваля «Кино на службе Отечеству» пройдут показы документальных фильмов

12 мая в кинотеатре «Россия» пройдут показы документальных фильмов об Отечестве и патриотах своей страны.

В программе:

13:00–15:30

- «Авиатор» (12+) – документальный фильм Олеси Шигиной (40 мин).

- «Берегиня» (12+) – 25 минут.



16:00–18:00

- «Река Героев» (12+) – фильм Константина Александрова (55 мин).

- Киноработы Владимира Саломатина (6+) - 55 минут.

После просмотра картин у зрителей будет возможность пообщаться с режиссерами и задать им все интересующие вопросы.

Вход свободный.