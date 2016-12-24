Президент России Владимир Путин предложил украинским властям возобновить переговоры

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с заявлением для представителей средств массовой информации, в котором подвёл итоги международных встреч с гостями юбилейных торжеств по случаю 80-летия Великой Победы и предложил украинским властям начать прямые переговоры с 15 мая.



«Несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Причём, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле - там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны. <…>



Мы настроены на серьёзные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. <…>



Наши предложения, что называется, на столе. Решение сейчас - за украинскими властями и их кураторами», - заявил Владимир Путин.



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