Президент России Владимир Путин предложил украинским властям возобновить переговоры

Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с заявлением для представителей средств массовой информации, в котором подвёл итоги международных встреч с гостями юбилейных торжеств по случаю 80-летия Великой Победы и предложил украинским властям начать прямые переговоры с 15 мая.

«Несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года.  Причём, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле - там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны. <…>

Мы настроены на серьёзные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. <…>

Наши предложения, что называется, на столе. Решение сейчас - за украинскими властями и их кураторами», - заявил Владимир Путин.

Подробнее - на сайте Кремля.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Это наше достояние!»

В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева

Акция «Сад Памяти»

В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

1
Заказать рекламу
1
1
1