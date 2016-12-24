«Бессмертный полк» проходит в разных форматах по всей стране

«Бессмертный полк» в 2025 году – это возвращение легендарных шествий и онлайн акции вместе с полюбившимися форматами, которые позволяют каждому выразить уважение герою своей семьи.

Уже завтра массовые шествия пройдут более, чем в 50 регионах страны, портреты победителей вновь заполнят центральные улицы крупных городов и небольших поселков. В виртуальном пространстве фотографии ветеранов и их родственников пройдут в строю, сгруппированные по родам войск, или в ряду тружеников тыла.

Портреты Победителей красуются на одежде благодарных потомков, украшают личные автомобили. Так, яркая акция прошла в Ноябрьске, где активисты вышли возложить цветы в честь павших защитников Отечества. Масштабные автопробеги прошли по всей стране, например, в Ямало-Ненецком автоном округе, Санкт-Петербурге, Астраханской области.

В школах и детских садах проходят свои форматы «Бессмертного полка» - ученикам проводили Уроки Мужества, торжественные линейки, куда приходили с портретами своих ветеранов, рассказывали историю их боевого пути, организовывали творческие мероприятия.

Городские службы размещали фотографии ветеранов на общественном транспорте и спецтехнике автопарка коммунального хозяйства, что особенно ярко сделали в Москве, МЧС в Екатеринбурге, Костроме и других городах украсило портретами фронтовиков и тружеников тыла технику пожарных расчетов, а Росгвардия в Тюмени, Омске и других регионах – легковые и бронированные автомобили. Память своих героев почитают и на селе – в Саратовской области прошла акция на тракторах и комбайнах.

Лица Победителей можно было увидеть в небе – сразу в нескольких регионах на фюзеляжах самолетов и вертолетов нанесли портреты участников Бессмертного полка, например, в Пермском крае и Нижегородской области. На реках прошли памятные сплавы, когда фотографиями ветеранов украсили судна.

«Бессмертный полк на передовой» показал, что память о героических дедах и прадедах жива и помогает бойцам сражаться за правое дело. А по всей стране от Дальнего востока до Калининграда и новых регионов в публичных местах и даже дворах открыты Стены памяти, где каждый может добавить портрет своего ветерана, показав, ему что страна жива и помнит его подвиг.