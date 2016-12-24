Центр «Мой бизнес» приглашает на день открытых дверей

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживают малое и среднее предпринимательство. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» на площадке Центра организован день открытых дверей.

Участников мероприятия проконсультируют по правовым и финансовым вопросам, они узнают о действующих мерах государственной поддержки, получат консультации по вопросам технического управления производством, содействие в написании бизнес-планов, технико-экономических обоснований, инвестиционных меморандумов.

Субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, заинтересованных в начале предпринимательской деятельности, проконсультируют по поиску и подбору иностранных покупателей, участия в российских и зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях.

День открытых дверей пройдет 14 мая с 12:00 до 13:00 в Центре «Мой бизнес» по адресу в Саранске: ул. Московская, 14 (2 этаж).

Для участия необходима обязательная регистрация. Телефон «горячей линии»: 24-77-77.