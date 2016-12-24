Подведены итоги военно-исторической игры «IQ-ПФО: Великая Победа»

6 мая, в преддверии 80-й годовщины Великой Победы, в Приволжском федеральном округе состоялась традиционная игра «Что? Где? Когда?» по тематике Великой Отечественной войны «IQ-ПФО: Великая Победа».

В интеллектуальной игре, которая проводилась в дистанционном формате, приняли участие 2249 школьных, студенческих и взрослых команд из разных регионов России (более 13400 участников), что стало лучшим показателем за все годы проведения этой интеллектуальной игры.

Участникам были заданы 30 вопросов «Что? Где? Когда?» (3 тура по 10 вопросов) по темам, связанным с историей Великой Отечественной войны (ключевые события и главные сражения, основные даты и биографии героев, произведения искусства на военную тему).

По итогам игры в школьном зачете победу одержала команда «Нейрон» (МАОУ СОШ №28, г. Балаково Саратовской области, капитан Глеб Полищук). Второе место заняла команда Григория Голдобина из Рязани, которая по дополнительному показателю опередила занявшую третье место команду «Палладий» из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, капитан Михаил Лукьянов).

В студенческом зачете лучший результат оказался у команды «Тетрапанк» (Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, капитан Артур Филиппов), которая является действующим чемпионом Поволжской Лиги интеллектуальных игр по «Что? Где? Когда?». Второе место также по результатам дополнительных вопросов заняла команда «Плюс-минус» из Оренбургской области (капитан Анастасия Петрова), третье – «Эстрелла» (Саранск, Республика Мордовия, капитан Михаил Ушаев).

Среди взрослых первое место заняла команда «Настоящие учителя» (Саранск, Республика Мордовия, капитан Ирина Бачкова), на второе место претендовали сразу пять команд из разных регионов, но по результатам дополнительных показателей второе место досталось команде «Фиксики» из г.Сарова Нижегородской области, а третье – команде Анастасии Савиновой из г.Казани.

Команды, ставшие победителями во всех зачетах, будут награждены дипломами и поощрительными призами.

С полными результатами игры можно ознакомиться на сайте https://shik.intgame.ru/tournaments/1935/table.

Организаторами игры «IQ-ПФО: Великая Победа» выступают аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО и проект «Большая игра».