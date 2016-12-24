В Национальном центре «Россия» прошло открытие Всероссийского слёта «Послы Победы»

В 80-ю годовщину Победы 300 добровольцев Движения «Волонтёры Победы» и партнёрских организаций сопроводят парад Победы на Красной площади, среди которых – 200 участников Всероссийского слёта «Послы Победы. Москва» из 79 регионов. Волонтёры пройдут подготовку в преддверии сопровождения памятных и праздничных мероприятий Дня Победы.

Слёт ознаменовался торжественным открытием, которое прошло в Национальном центре «Россия». В рамках церемонии было зачитано обращение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к участникам Всероссийского слёта.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на Всероссийском слёте «Послы Победы. Москва».

Вам, победителям ежегодного конкурса, выпала высокая честь — участвовать в организации и проведении юбилейного Парада Победы и других праздничных мероприятий.

Знаю, что каждый из вас внёс значимый вклад в развитие традиций добровольчества в нашей стране, в реализацию востребованных инициатив, направленных на сбережение памяти о Великой Отечественной войне, поддержку ветеранов, участников специальной военной операции и их близких, многое сделал для патриотического воспитания детей и молодёжи. Ваша ответственная гражданская, жизненная позиция заслуживает глубокого признания.

Уверен, что нынешнее мероприятие пройдёт на достойном уровне, будет содействовать развитию Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Желаю вам успехов и поздравляю с Днём Великой Победы».

Обращение было зачитано начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергеем Новиковым. Сергей Геннадьевич также поприветствовал участников мероприятия:

«Важно, что вы организуете работу по связи поколений: сегодня с нами Николай Константинович Имчук, вместе с нами и Герой России Андрей Сергеевич Митяшин, участник специальной военной операции. Хочу поблагодарить вас за всю работу, которую вы сейчас организуете. Это не только сопровождение парада Победы и праздничных мероприятий – большая работа идёт в течение всего года», — подчеркнул Сергей Геннадьевич.

В 2025 году количество участников Слёта было увеличено со 100 до 200 добровольцев, чтобы как можно больше представителей из регионов стали частью масштабного празднования. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества и председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко также являлась волонтёром Парада, и с радостью делится своим опытом с поколениями добровольцев.

«Послы Победы – это не просто помощь в организации главного Парада Победы, это живая связь поколений. В этом году наш слёт – юбилейный, и он объединяет молодёжь из 79 регионов России для сохранения правды о войне. За каждым волонтёром Парада – сотни добрых дел: забота о ветеранах, благоустройство памятных мест и воинских захоронений, реализация патриотических проектов. Задача в этом юбилейном году особенно ответственная, в том числе это связано с тем, что к нам приедут официальные делегации из других стран», — рассказала Ольга Занко.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне добровольцы Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы помогают представителям прессы, иностранным делегациям и особое внимание уделят нашим дорогим ветеранам, приехавшим из разных уголков страны. Работа Корпуса реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, от лица которого выступил заместитель руководителя Росмолодёжи Егор Литвиненко.

«Важнейшей составляющей для нас с вами является сохранение памяти о Великой Победе, сохранение исторических правил нашего народа, потому что это наша великая скрепа. Это то, что нас объединяет, это то, что действительно заложено на генетическом уровне у нас, это то, что хранится в наших сердцах. И вы – те самые наследники Великой Победы, которую ковали наши предки и продолжают ковать участники специальной военной операции, отстаивая наши ценности и отстаивая те самые принципы и важные постулаты, за которые бились наши деды и прадеды», — рассказал Егор Васильевич.

К сопровождению памятных и праздничных мероприятий 80-летия Победы в Великой Отечественной войне активно готовятся и московские добровольцы. При поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы совместно с ГБУ «Мосволонтёр» и Волонтёрами Победы был открыт первый в мире центр подготовки добровольцев Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы, где было подготовлено несколько тысяч волонтёров. Добровольцы будут встречать ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии праздника, раздавать Георгиевские ленты и рассказывать истории о героях Великой Отечественной войны, в честь которых названы столичные улицы. Волонтёры Москвы также вошли в состав добровольческого корпуса, который будет сопровождать парад Победы на Красной площади. От лица партнёрских организаций участников Слёта поприветствовала Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

«Патриотические события каждый год объединяют школьников и студентов, сотрудников столичных предприятий и социальных учреждений, семьи москвичей и волонтеров. Горожане бережно хранят истории великих предков и с удовольствием делятся ими в преддверии 9 мая. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне патриотические мероприятия — это уникальная возможность для москвичей и волонтеров отдать дань памяти и уважения великим героям, позаботиться о ветеранах, почтить всех, кто совершал подвиги и отдал жизнь за Победу», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

По доброй традиции Движения, с напутственными и приветственными словами к участникам Слёта обратится ветеран Великой Отечественной войны. Николай Константинович Имчук родился в 1930 году на Украине. Будучи сиротой, детство провёл в одном из детдомов города Умань Киевской области. К началу Великой Отечественной войны успел окончить 4 класса школы. В июле 1941 года детдом начал эвакуацию воспитанников в сторону Кировограда, однако в пути был разбомблён немецкими войсками. Во время бомбёжки Николай Константинович бежал в лес, где встретил уцелевших красноармейцев 6-й и 12-й армий. Вместе с ними пытался вырваться из немецкого окружения, однако был ранен и попал в концлагерь для советских военнопленных близ села Подвысокое. Из Подвысокого узников перегнали в Умань, где на дне глиняного карьера был организован концлагерь «Уманская яма». В июне 1943 года Николаю Константиновичу удалось бежать из концлагеря. Он примкнул к партизанскому отряду, располагавшемуся в лесу в 30-40 километрах от Умани, и выполнял роль связного. 10 марта 1944 года Умань была освобождена, и 13-летний Николай Константинович тут же попросился на фронт. Его приняли в состав 328-го гвардейского минометного полка «Катюш» связным при командире батареи. Прошёл боевой путь на 2-м и 3-м Украинских фронтах, освобождая Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию и Австрию. Победу 9 мая 1945 года встретил в австрийском городе Винер-Нойштадт, расположенном недалеко от Вены, в возрасте 14 лет. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Будапешта», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

«Вы дирижеры, вы те люди, которые создают атмосферу на параде Победы. Я желаю вам успехов в этом благородном деле. Трудитесь так, как мы воевали на фронтах. Будьте бдительны, внимательны и бережны. Спасибо вам огромное за предстоящую вашу работу», — выступил с напутственными словами Николай Константинович.

К Послам Победы и волонтёрам парада обратился Герой Российской Федерации, участник специальной военной операции Андрей Митяшин. В ходе выполнения боевой задачи экипаж Андрея Сергеевича уничтожил не менее 5 танков и несколько БМП, в том числе и образцы военной техники НАТО.

«В прошлом году я был участником Парада Победы и видел вашу самоотверженность, ваше усердие. И хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете, за помощь нашим ветеранам, за организацию таких великих мероприятий!», — обратился к участникам Андрей Митяшин.

Подготовка к сопровождению парада Победы включает в себя освоение исторического минимума. Непосредственное участие в составлении образовательной программы принимал Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации.

«Именно вы подхватываете историческую, академическую составляющую и претворяете её в общественное сознание, в общественном пространстве. Очень важно, что ваша память осмысленная, что существуют подобные образовательные программы, и Национальный центр очень горд, что принимал участие в их составлении», — обратилась к участникам руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Елена Малышева.

В ответ на слова почётных гостей прозвучало слово Посла Победы 2025 года Анастасии Макогонюк из Орловской области. По её словам, к участию в добровольчестве её подтолкнула личная история семьи. Её прадедушка, Макогонюк Феодосий Аникеевич, жил на Западной Украине – уйдя на фронт, он принял участие в боях на Орловско-Курской Дуге. Во время боев при форсировании Днепра, Феодосий Аникеевич попал в госпиталь и впоследствии всю жизнь прожил с осколком от снаряда.

«Я уверена, что Дни на этом слёте пройдут очень быстро, а образовательная программа будет насыщенной. Давайте продолжать сохранять историческую правду и дальше, ведь волонтёры Победы гордятся прошлым, ценят настоящее и строят будущее», — поделилась Анастасия.

В рамках слёта участников ждёт насыщенная образовательная и культурная программа. Представители регионов пройдут мастер-классы по особенностям оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны, восстановлению истории семьи и специфике организации волонтёрского сопровождения массовых мероприятий. Кроме того, добровольцев Движения ждут встречи с Героями Великой Отечественной войны и полезная программа, в рамках которой участники сопроводят памятные и праздничные мероприятия ко Дню Победы в столице.

Важным событием пребывания Послов Победы в городе-герое станет волонтёрское сопровождение парада Победы на Красной площади. Вместе с представителями общественных организаций участники Слёта встретят ветеранов Великой Отечественной войны, помогут гостям с рассадкой на трибунах, а также решат возникающие вопросы.