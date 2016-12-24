В Мордовии назвали пять востребованных вакансий в сфере промышленности и АПК

По информации Служба занятости Мордовии, на доход до 160 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать машинисты башенного крана поставщика кабельно-проводниковой продукции «НК-Кабель».

Мордовское агропромышленное объединение «Восток» готово предложить агроному зарплату до 120 тысяч рублей и предоставить жилье при переезде.

Компании «Цемрем» требуется огнеупорщик с заработной платой от 77 тысяч до 100 тысяч рублей. Также цементное предприятие предлагает иногородним соискателям место для проживания либо возмещение расходов на топливо для личного автотранспорта.

На зарплату до 90 тысяч рублей могут рассчитывать операторы машинного доения Группы «Хорошее дело».

На «Рузхиммаше» каменщику предложат зарплату в 55–70 тысяч рублей. Завод также оплачивает питание и занятия спортом.

В настоящее время жителям Мордовии доступно более 6 тысяч вакансий от местных работодателей. Ознакомиться с ними можно на портале «Работа России».