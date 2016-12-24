В Мордовии нетрезвый водитель разбил в аварии свою иномарку

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В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
По информации Госавтоинспекции республики, в полночь 6 мая на ул. Титова в д. Полянки 33-летний водитель автомашины «Рено Сандеро», по предварительным данным, не обеспечил безопасный скоростной режим и не справился с управлением - иномарка вылетела с дороги в левый по ходу движения кювет и опрокинулась.
В результате ДТП 19-летняя пассажирка автомашины с различными травмами самостоятельно обращалась в лечебное учреждение, откуда после оказания помощи была отпущена домой с назначенным амбулаторным лечением.
По данным Госавтоинспекции, у водителя было установлено алкогольное опьянение, о чем был составлен соответствующий протокол.
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В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
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