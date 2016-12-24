Саранская мэрия сообщила о новой корректировке маршрутов движения общественного транспорта

В настоящее время транспортная ситуация в Саранске складывается следующим образом:

- Троллейбус №10 приостановил свое движение

- Троллейбус №7 вместо ул. Васенко идет по ул. Полежаева

- Троллейбус №8 идет до Ж/Д вокзала и обратно.

- Автобус №23 следует по ул. Коваленко - пр.60 лет Октября, Лямбирское шоссе - Полежаева - пр.Ленина - ул.Коммунистическая - ул.Волгоградская - Косарева с разворотом на кольце Инфекционная больница. В обратном направлении: ул.Косарева - ул.Волгоградская - Севастопольская и далее по действующему маршруту.

- Автобусы №7, №17, №31 разворачиваются на ул. Пролетарская

- Троллейбусы №11, №13 разворачиваются на кольце 60 лет Октября

- Троллейбус №1 идет по ул. Гагарина - ул. Полежаева - пр.Ленина - ул.Коммунистическая.