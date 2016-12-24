Саранская мэрия сообщила о новой корректировке маршрутов движения общественного транспорта

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
В настоящее время транспортная ситуация в Саранске складывается следующим образом:
- Троллейбус №10 приостановил свое движение
- Троллейбус №7 вместо ул. Васенко идет по ул. Полежаева
- Троллейбус №8 идет до Ж/Д вокзала и обратно.
- Автобус №23 следует по ул. Коваленко - пр.60 лет Октября, Лямбирское шоссе - Полежаева - пр.Ленина - ул.Коммунистическая - ул.Волгоградская - Косарева с разворотом на кольце Инфекционная больница. В обратном направлении: ул.Косарева - ул.Волгоградская - Севастопольская и далее по действующему маршруту.
- Автобусы №7, №17, №31 разворачиваются на ул. Пролетарская
- Троллейбусы №11, №13 разворачиваются на кольце 60 лет Октября
- Троллейбус №1 идет по ул. Гагарина - ул. Полежаева - пр.Ленина - ул.Коммунистическая.
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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
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