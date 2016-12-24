В Саранске отменили занятия в дошкольных и образовательных учреждениях

Как сообщает городская Администрация, 7 мая занятия в дошкольных и образовательных учреждениях - детских садах, школах и учреждениях СПО городского округа Саранск, ВУЗах отменяются.

Кроме того, внесены изменения в схеме движения общественного транспорта в Саранске.



Перекрыто движение по ул. Васенко, ул. Лодыгина (от ул.Титова до Александровского шоссе), ул. Строительная.



- Троллейбус №10 приостановил свое движение

- Автобусы №1, №6, №14 разворачиваются на Северном кольце

- Троллейбус №11 вместо ул. Васенко идет по ул. Полежаева

- Троллейбус №7 вместо ул. Васенко идет по ул. Полежаева

- №8 троллейбус идет до Ж/Д вокзала и обратно



- Автобус №23 вместо ул. Лодыгина и Северо-Восточное шоссе едет по трассе М5 с выездом на ул. Косарева и далее по действующему маршруту



- Автобусы №7, №17, №31 разворачиваются на ул. Пролетарская.