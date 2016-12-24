В Саранске отменили занятия в дошкольных и образовательных учреждениях

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В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
Как сообщает городская Администрация, 7 мая занятия в дошкольных и образовательных учреждениях - детских садах, школах и учреждениях СПО городского округа Саранск, ВУЗах отменяются.
Кроме того, внесены изменения в схеме движения общественного транспорта в Саранске.
Перекрыто движение по ул. Васенко, ул. Лодыгина (от ул.Титова до Александровского шоссе), ул. Строительная.
- Троллейбус №10 приостановил свое движение
- Автобусы №1, №6, №14 разворачиваются на Северном кольце
- Троллейбус №11 вместо ул. Васенко идет по ул. Полежаева
- Троллейбус №7 вместо ул. Васенко идет по ул. Полежаева
- №8 троллейбус идет до Ж/Д вокзала и обратно
- Автобус №23 вместо ул. Лодыгина и Северо-Восточное шоссе едет по трассе М5 с выездом на ул. Косарева и далее по действующему маршруту
- Автобусы №7, №17, №31 разворачиваются на ул. Пролетарская.
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В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
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