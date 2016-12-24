В Мордовии отремонтируют 124 км дорог регионального значения

С 2025 года в Мордовии действует новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», в который входит региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть». В его рамках в этом году планируют отремонтировать 35 участков автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью более 124 км. Отдельное внимание уделяется автомобильным дорогам опорной сети.

В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту путепровода через железную дорогу по ул. Беднодемьяновской в Рузаевке.

Продолжаются работы на двух капиталоемких объектах. В Саранске – строительство автодороги по ул. Строительной от ул. Победы до ул. Гожувской с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар. Также в Ковылкинском районе продолжается строительство транспортной развязки на автомобильной дороге г.Ковылкино - г.Краснослободск - с.Ельники - с.Первомайск.