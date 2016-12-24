В Краснослободске идет ремонт центральной библиотеки

В Мордовии в 2025 году началась реализация регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В его рамках проводится модернизация учреждений культуры. Обновление в этом году ждет и Краснослободскую центральную библиотеку.

В районе одном здании расположены сразу две библиотеки – детская и взрослая. Это главное универсальное книгохранилище, просветительский и информационный центр Краснослободска.

Здание библиотеки построено в 1989 году и давно требовало ремонта. К работам строители приступили в марте этого года, завершить их планируют в 2026 году.

После капитального ремонта в библиотеке будут созданы комфортные условия для читателей, а также для хранения книжного фонда. Планируется обновление материально-технической базы.