В Краснослободске идет ремонт центральной библиотеки

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В Мордовии в 2025 году началась реализация регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В его рамках проводится модернизация учреждений культуры. Обновление в этом году ждет и Краснослободскую центральную библиотеку.
В районе одном здании расположены сразу две библиотеки – детская и взрослая. Это главное универсальное книгохранилище, просветительский и информационный центр Краснослободска.
Здание библиотеки построено в 1989 году и давно требовало ремонта. К работам строители приступили в марте этого года, завершить их планируют в 2026 году.
После капитального ремонта в библиотеке будут созданы комфортные условия для читателей, а также для хранения книжного фонда. Планируется обновление материально-технической базы.
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