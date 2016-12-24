Подведены итоги заявочной кампании фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ»

На VI сезон фестиваля «ФормАРТ» поступило более 300 заявок от молодых художников из Приволжского федерального округа и шести других регионов России. Участники представили эскизы граффити по четырем тематическим направлениям: «Образ Победы», «Герои нашего времени», «Героическое прошлое в искусстве» и «Поколение победителей».

В этом году была введена специальная номинация «Стены смыслов», открытая для жителей со всей России. Участники создавали эскизы на темы, связанные с историей и будущим Кирова: «Киров – столица рассветов», «Киров – 650», «Хлынов – Вятка – Киров», «Молодежь – городу», «Связь поколений», «Мой герой» и «#МыВместе». На эту номинацию поступило порядка 70 заявок, в том числе от представителей Ставропольского края, Владимирской, Томской, Смоленской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Результаты отборочного этапа будут опубликованы после 20 мая. Видео- и фотоматериалы процесса создания работ на городских объектах можно будет увидеть на сайте проекта formartpfo.ru. Имена победителей объявят на торжественной церемонии подведения итогов, которая пройдет в августе 2025 года в Кирове. Обладатели первых трех мест по основным номинациям получат гранты от 100 до 200 тысяч рублей для дальнейшего творческого развития.