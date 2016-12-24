В Саранске установленный на зарядку телефон вызвал пожар в квартире

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По информации МЧС по РМ, ранним утром 6 мая в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Фурманова.
Как потом было установлено, в пострадавшей от огня квартире девочка перед сном поставила телефон на зарядку. Ночью ребенок проснулся от запаха дыма. Пришедшая на помощь мать девочки попыталась самостоятельно потушить возгорание в спальной комнате, но пламя быстро распространялось.
Прибывшие по вызову огнеборцы ликвидировали пожар на площади 12 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС.
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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
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