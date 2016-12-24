В Саранске за ночную ножевую атаку задержан 46-летний мужчина

По информации МВД по РМ, ранним утром 4 мая в дежурную часть саранского отдела полиции поступило сообщение из больницы о госпитализации в медицинское учреждение 23-летнего местного жителя. Молодого человека с проникающей колото-резаной раной брюшной полости с повреждением внутренних органов доставили от здания, расположенного по улице Большевистской.

Прибывшей на место следственно-оперативной группой было установлено, что ножевое ранение потерпевшему нанес прохожий, который после совершения преступления скрылся в неизвестном направлении.

В ходе проводимых мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска республиканского МВД причастный к преступлению в кратчайшие сроки был установлен и задержан по месту проживания. Им оказался 46-летний житель Саранска.

По словам фигуранта, ночью он проходил мимо развлекательного заведения в центре города, где гуляла компания молодых людей. С одним из парней у него произошел конфликт после того, как ночной путник решил «стрельнуть» сигарету. На агрессию молодого человека мужчина ответил ударом ножа и покинул место преступления.

В результате полученных телесных повреждений здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред. В настоящий момент в отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.