Глава Мордовии провел рабочее совещание по вопросам развития городского округа Саранск

5 мая Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочее совещание по вопросам развития городского округа Саранск. В обсуждении приняли участие и.о. Председателя Правительства Мордовии Батыр Эмеев и руководитель муниципалитета Владимир Быков.

Мэр Саранска доложил о подготовке города к предстоящему Дню Победы, благоустройстве общественных территорий. Работы продолжаются на площади Тысячелетия – частично они будут завершены ко Дню города. Также подходит к завершению обновление мемориального комплекса на площади Победы, на днях будет установлен памятник героям специальной военной операции, благоустроен газон и высажены цветы. Владимир Быков также отметил, что в Саранске продолжаются субботники по уборке городских территорий силами сотрудников муниципальных учреждений и предприятий.

«Обратите особое внимание на места, где проживают наши ветераны, - обратился к мэру Саранска Артём Здунов. – Нужно все привести в порядок уже в ближайшее время, чтобы и ветеранам, и их родным было комфортно. Это наша ответственность».

В ходе совещания речь также шла о работе муниципального общественного транспорта. И.о. Председателя Правительства Мордовии Батыр Эмеев отметил, что за год значительно вырос объем пассажирских перевозок Горэлектротранса: с 1 млн 140 тысяч человек в апреле прошлого года до рекордных 1 млн 760 тысяч в апреле текущего. Прирост составил более 600 тысяч. Это говорит о том, что жители города все чаще предпочитают пользоваться услугами муниципальных автобусов и троллейбусов. Этому способствует обновление подвижного состава и более низкая стоимость проезда по сравнению с частными перевозчиками.

Было также отмечено, что до конца текущего года в парк ГЭТ планируется закупить еще 25 новых троллейбусов.