Витрина креативных индустрий продвигает бизнес молодых художников Мордовии

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживают малый и средний бизнес. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» субъекты МСП, а также самозанятые региона могут бесплатно воспользоваться уникальной витриной креативных индустрий. Она позволяет предпринимателям и самозанятым креативных сфер бесплатно заявить о своей творческой профессии, представив продукцию на площадке Центра «Мой бизнес».

Одна из таких молодых бизнесвумен, разместивших информацию о своем бизнесе — художник Анастасия Барышева. Самозанятая из Саранска пишет картины на заказ, расписывает елочные игрушки, шопперы, одежду и декор, выполняет изделия из эпоксидной смолы. Недавно она решила заявить о себе с помощью витрины креативных индустрий, где представлена информация с визуальным оформлением, доступная не только жителям Мордовии, но и далеко за её пределами.

Стоит отметить, что Анастасия – постоянный получатель мер господдержи от Центра «Мой бизнес». Девушка активно участвует в бесплатных ярмарках, мастер-классах и семинарах.

Представители регионального бизнеса, а также те, кто только планирует начать предпринимательскую деятельность, могут последовать ее примеру и заявить о себе на витрине креативных индустрий. ИП и самозанятым Мордовии, желающим разместить информацию, необходимо заполнить заявку.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии, можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.