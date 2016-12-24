Открыта регистрация на Молодежный форум Приволжского федерального округа «иВолга»

28 апреля 2025 года открылась регистрация на Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга», который пройдёт с 24 по 29 июля 2025 года в Самарской области на Фестивальной поляне Мастрюковских озер. Форум соберёт 1400 участников из всех регионов ПФО и других городов России в возрасте от 14 до 35 лет.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание на Форуме будет уделено теме сохранения исторической памяти и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В программе Форума насыщенная образовательная программа, мастер-классы от ведущих экспертов, а также культурно-досуговые и спортивные мероприятия.

Участники будут распределены по семи тренинговым профилям: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление». Молодёжь будет работать над прикладными задачами, изучать историю и биографию выдающихся россиян и разрабатывать коллективную концепцию «мечта молодёжи России».

На Форуме пройдет два грантовых конкурса. Первый – конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Второй – Росмолодёжь.Гранты, где у участников будет возможность подать заявку и получить до 1 миллиона рублей на реализацию своей инициативы.

Традиционно Форум пройдет в формате автономного полевого лагеря с подготовленной инфраструктурой и элементами безбарьерной среды.

Одновременно с заявочной кампанией открылась регистрация в Детскую Дирекцию Форума. Ребята в возрасте от 14 до 17 лет получат возможность наравне с организаторами создавать программу мероприятия.

Подать заявку на участие в форуме можно на платформе Росмолодёжь.Форумы до 30 мая. Для тех, кто хочет стать частью Детской Дирекции отбор продлится до 15 мая.

Организаторы Форума: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторы Форума – Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.