Предприятия Мордовии увеличили инвестиционную активность

В Мордовии, как и в целом по России, в 2024 году возросла инвестиционная активность предприятий. Это произошло в том числе за счет использования прибыли прошлых лет, повлияла и высокая деловая активность бизнеса. Об этом говорится в очередном выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

По данным Росстата, в Мордовии предприятия в 2024 году по сравнению с предыдущим годом увеличили почти на 8% объем инвестиций в строительство и реконструкцию зданий, сооружений, модернизацию оборудования и другие основные активы. При этом более половины этих вложений - собственные средства компаний.

Согласно мониторингу Банка России, в I квартале 2025 года региональные предприятия продолжили инвестировать в модернизацию своих активов. В настоящее время в Мордовии в завершающей стадии находится несколько инвестпроектов, в том числе крупных: по увеличению выпуска литья, по производству влажных кормов и замороженных полуфабрикатов.