Двое жителей Мордовии признаны виновными в коррупционных преступлениях

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Суд признал виновными начальника отдела одного из предприятий региона и индивидуального предпринимателя в получении и даче взятки в значительном размере.
Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия было установлено, что в июне 2024 года 42-летний начальник отдела материально-технического снабжения акционерного общества получил от представителя Тюменской коммерческой компании взятку в размере 40 тысяч рублей. Деньги были переданы за содействие в проведении закупочных процедур и ускоренное перечисление аванса по договору поставки комплектующих для автотехники в рамках государственного заказа.
На основании собранных УФСБ материалов было расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном размере) и ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
Приговором Ленинского районного суда Саранска взяткополучателю назначено наказание в виде штрафа в размере 790 тысяч рублей и запрета занимать должности в сфере закупок на 2 года, взяткодателю – штраф 400 тысяч рублей. В целях обеспечения исполнения приговора на имущество взяткополучателя наложен арест.
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