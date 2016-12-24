В первомайские дни мошенники выманили у жителей Мордовии более 3,5 млн рублей

Такие данные приводит МВД по РМ и отмечает, что многочисленные предостережения и призывы к бдительности оказываются в ряде случаев бессильными перед доверчивостью граждан.

Так, за минувшие выходные и праздничные дни в полицию обратились восемь жителей республики, пострадавшие от телефонных мошенников. Общая сумма причиненного ущерба составила более 3,5 миллионов рублей.

Более всех пострадали пятеро жителей Мордовии, лишившихся денежных средств под предлогом защиты сбережений от несанкционированного списания и оформления на них кредитов со стороны злоумышленников. Среди них - трое пенсионеров, студентка и рабочая предприятия. За четыре дня они перечислили на так называемые резервные ячейки в общей сложности 3 миллиона 368 тысяч рублей.