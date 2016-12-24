В Мордовии озвучили официальную версию ДТП с тремя погибшими людьми

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Госавтоинспекция республики на основании предварительных выводов сообщила официальную версию ДТП, в котором три человека погибли и пятеро получили различные травмы.
Столкновение двух иномарок «Чанган» и «Хонда Одиссей» произошло 4 мая в 00.30 на улице Ленина в селе Атюрьево. По предварительным данным, 24-летний водитель автомашины «Чанган» выехал на встречную полосу, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Хонда Одиссей» под управлением 31-летнего водителя.
В результате ДТП 20-летняя и 18-летняя пассажирки автомашины «Чанган» от полученных травм скончались на месте до приезда медиков. Водитель умер уже в лечебном учреждении. В этой машине вышил только 25-летний пассажир - он с различными травмами был госпитализирован.
В «Хонде» госпитализация потребовалась только 37-летнему пассажиру, водитель и еще двое 20-летних пассажиров автомашины самостоятельно обращались за медицинской помощью в лечебное учреждение.
По данным Госавтоинспекции, вышивший водитель японского внедорожника трезв, у погибшего предположительного виновника аварии взята кровь на анализ.
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В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
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