В мае жители Мордовии смогут получить бесплатные консультации по вопросам Росреестра

Инновационный проект
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
Для этого в ведомстве открыты горячие линии, которые будут работать с 9.00 до 12.00:
7 мая - исправление технических ошибок в сведениях ЕГРН, тел. 8(8342) 48-29-39
14 мая - государственная регистрация прав на объекты недвижимости, тел. 8(8342) 23-24-18
21 мая - осуществление государственного земельного надзора, тел. 8(8342) 24-22-74, 8(8342) 24-24-49. Лицензирование геодезической и картографической деятельности, тел. 8(8342) 23-08-98
27 мая - банкротство юридических и физических лиц, тел. 8(8342) 23-32-97. Кадастровая оценка объектов недвижимости, тел. 8(8342) 47-35-91
29 мая - государственный кадастровый учет объектов недвижимости, тел. 8(8342) 23-24-20.
«Горячие линии позволяют максимально оперативно решать вопросы. Специалисты Управления всегда готовы к диалогу с гражданами и профессиональным сообществом», - отмечает руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова.
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В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
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