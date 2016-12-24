Предприниматель из Зубово-Полянского района обвиняется в незаконной вырубке деревьев

УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 52-летнего индивидуального предпринимателя, причастного к незаконной рубке лесных насаждений.

Установлено, что в марте 2025 года обвиняемый, занимающийся производством строительных материалов, совершил незаконную вырубку 11 сосен на территории Зубовского территориального лесничества. После этого фигурант с помощью рабочих обрезал сучья, распилил деревья на бревна и вывез их на собственную пилораму для дальнейшей переработки и продажи. В результате противоправных действий лесному фонду был причинен ущерб на сумму 240 тысяч рублей.

На основании собранных УФСБ материалов было расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). В ходе следствия обвиняемый ущерб возместил в полном объеме.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Зубово-Полянский районный суд для рассмотрения по существу.