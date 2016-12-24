В Мордовии опубликовали афишу мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Великой Победы

«Это наше достояние!»
В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
Самым масштабным мероприятием праздничной программы станет представление «На безымянной высоте». Премьера постановки пройдет 8 мая в 14:00 и в 19:00 на площадке «Огарев Арены».
В героико-патриотическом спектакле задействовано 2900 человек - профессиональные артисты, студенты и кадеты.
Бесплатные билеты на 19:00 можно получить в кассах театров, РДК, Музея Эрьзи и Краеведческого музея.
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В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
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