В Мордовии опубликовали афишу мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Великой Победы

Самым масштабным мероприятием праздничной программы станет представление «На безымянной высоте». Премьера постановки пройдет 8 мая в 14:00 и в 19:00 на площадке «Огарев Арены».

В героико-патриотическом спектакле задействовано 2900 человек - профессиональные артисты, студенты и кадеты.

Бесплатные билеты на 19:00 можно получить в кассах театров, РДК, Музея Эрьзи и Краеведческого музея.