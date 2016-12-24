Витрина креативных индустрий помогает развитию мастерской аксессуаров и текстиля в Мордовии

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживают малый и средний бизнес. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» субъекты МСП, а также самозанятые региона могут бесплатно воспользоваться уникальной витриной креативных индустрий. Она позволяет предпринимателям и самозанятым креативных сфер бесплатно заявить о своей творческой профессии, представив продукцию на площадке Центра «Мой бизнес».

Одна из таких бизнесвумен, разместившая информацию о своем бизнесе — Оксана Гурьянова. Индивидуальный предприниматель из Саранска создает красивые и уютные вещи из текстиля - бабочки, галстуки, подтяжки, банты и другие авторские аксессуары. Недавно она решила заявить о себе с помощью витрины креативных индустрий, где представлена информация с визуальным оформлением, доступная не только жителям Мордовии, но и далеко за ее пределами.

Стоит отметить, что Оксана Гурьянова является и постоянным получателем мер господдержи от Центра «Мой бизнес». Девушка принимает участие в бесплатных ярмарках, мастер-классах и семинарах.

Представители регионального бизнеса, а также те, кто только планируют начать предпринимательскую деятельность, могут последовать ее примеру и заявить о себе на витрине креативных индустрий.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии, можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.