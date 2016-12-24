В рамках нацпроекта в Мордовии расчистят 16 км русла реки Мокша

С 2025 года в Мордовии реализуется федеральный проект «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Основная его задача – улучшение состояния водоемов и оздоровление гидрографической сети.

В Мордовии в рамках национального проекта планируется расчистка русла Мокши. Она будет проводиться на территории Ельниковского, Темниковского и Теньгушевского районов республики. Протяженность участка расчистки составит более 16 км. Сейчас ведется разработка проектной документации. Срок реализации проекта 2026-2028 годы.

Всего в Мордовии 1525 водотоков общей протяженностью более 9 тысяч километров. Основные реки республики – Мокша, Сура, Алатырь, Инсар, Исса, Сивинь, Вад и Парца.

В предыдущие годы благодаря национальному проекту «Экология» уже было расчищено 17 км русла Мокши на территории Ковылкинского и Краснослободского районов, а также почти 6 км реки Саранки.