В Чамзинке будут судить начальницу почтового отделения за присвоение более 460 тысяч рублей

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31-летняя жительница Чамзинского района республики предстанет перед судом по обвинению в присвоении денежных средств с использованием служебного положения. Дама нагло прикарманивала деньги клиентов своего почтового отделения.
По данным следствия, обвиняемая трудилась в должности начальника отделения почтовой связи. У клиентов, желающих активировать единую социальную электронную карту жителя Республики Мордовия, она принимала денежные средства. Но полученные суммы дама не проводила по отчетности и по мере накопления присваивала деньги.
По информации прокуратуры РМ, следствие установило, что в период с ноября 2023 года по июль 2024 года женщина присвоила более 460 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Чамзинский районный суд для рассмотрения по существу.
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