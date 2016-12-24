В Мордовии участники «Диктанта Победы» написали письма бойцам СВО

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В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
Жители Мордовии, принимавшие участие в историческом «Диктанте Победы, присоединились к акции «Письмо герою». Перед началом тестирования они оставили послания для бойцов в зоне СВО со словами поддержки и наилучшими пожеланиями.
Всего было написано около 250 писем. Региональное отделение партии «Единая Россия» 30 апреля направило все письма Почте России, которая обеспечит доставку посланий адресатам к 9 мая.
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В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
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