В Мордовии женщина за рулем легковушки протаранила стоявший на обочине большегруз

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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
По информации Госавтоинспекции республики, 29 апреля в Краснослободском районе около 7 часов утра на подъезде к Саранску от федеральной трассы М5 «Урал» 47-летняя водитель автомашины «Лада Калина», по предварительным данным, проявила невнимательность и совершила наезд на стоявший на обочине грузовик «Volvo FM 8X4».
В результате ДТП пострадавшая с различными травмами была госпитализирована. По данным Госавтоинспекции, виновница дорожной аварии находилась в трезвом состоянии.
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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
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