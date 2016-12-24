В Мордовии женщина за рулем легковушки протаранила стоявший на обочине большегруз

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 29 апреля в Краснослободском районе около 7 часов утра на подъезде к Саранску от федеральной трассы М5 «Урал» 47-летняя водитель автомашины «Лада Калина», по предварительным данным, проявила невнимательность и совершила наезд на стоявший на обочине грузовик «Volvo FM 8X4».

В результате ДТП пострадавшая с различными травмами была госпитализирована. По данным Госавтоинспекции, виновница дорожной аварии находилась в трезвом состоянии.

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