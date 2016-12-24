Науку в МГУ им. Н.П. Огарева возглавил новый проректор

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В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
С 29 апреля в должность проректора по науке Мордовского госуниверситета имени Н.П. Огарева вступил Анатолий Лысяков.
Анатолий Лысяков - кандидат технических наук. Работает в Мордовском госуниверситете с 2010 года, до нового назначения руководил Департаментом науки и технологий вуза. Является разработчиком и администратором совместной образовательной программы «Теплоэнергетика и теплотехника» между МГУ им. Н.П. Огарева и Университетом Науки и Технологии Цзянсу.
В свою очередь, Департамент науки и технологий возглавит Олег Зарубин. Он также окончил МГУ им. Н.П. Огарева, является кандидатом географических наук.
В 2023-2024 гг. Олег Зарубин руководил филиалом Российского общества «Знание» в Республике Мордовия. С 2024 года работал директором Центра проектирования научно-образовательного пространства университета Высшей школы развития научно-образовательного потенциала.
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В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
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