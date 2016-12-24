Науку в МГУ им. Н.П. Огарева возглавил новый проректор

С 29 апреля в должность проректора по науке Мордовского госуниверситета имени Н.П. Огарева вступил Анатолий Лысяков.

Анатолий Лысяков - кандидат технических наук. Работает в Мордовском госуниверситете с 2010 года, до нового назначения руководил Департаментом науки и технологий вуза. Является разработчиком и администратором совместной образовательной программы «Теплоэнергетика и теплотехника» между МГУ им. Н.П. Огарева и Университетом Науки и Технологии Цзянсу.

В свою очередь, Департамент науки и технологий возглавит Олег Зарубин. Он также окончил МГУ им. Н.П. Огарева, является кандидатом географических наук.

В 2023-2024 гг. Олег Зарубин руководил филиалом Российского общества «Знание» в Республике Мордовия. С 2024 года работал директором Центра проектирования научно-образовательного пространства университета Высшей школы развития научно-образовательного потенциала.