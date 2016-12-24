В Ковылкино реализуется проект по благоустройству центрального парка

В Мордовии продолжается комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство парков, скверов, аллей и других общественных пространств. Эта работа проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Всего в 2025 году обновят 31 общественную территорию, а также реализуют четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса. Один из них в Ковылкино называется «В гостях у Араповых». Проект стал победителем в номинации «Малые города с численностью населения до 20 тыс. человек». Строители уже демонтировали тротуарные и дорожные ограждения, а также танцевальную площадку.

По проекту территорию парка поделят на несколько функциональных зон. В центре обустроят аллею. Для родителей с детьми установят игровую площадку, а для любителей активного отдых – спортивные тренажеры. Здесь появится новая сцена, а также летнее кафе и торговые павильоны. Украшением парка станут арт-объекты «Араповы» и «Дело Араповых».

Парк назвали в честь русского помещика и государственного деятеля XIX века Ивана Арапова. Благодаря ему в Ковылкино провели железнодорожную ветку и построили вокзал, а позже — оборотное депо и жилые дома для служащих. Маленькое село превратилось в важный транспортный центр с железнодорожным вокзалом.

Отметим, что в Мордовии сейчас идет онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2026 году. Оно продлится до 12 июня. Отдать свой голос можно на портале Госуслуг.