В опорных населенных пунктах Мордовии улучшится качество жизни

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в нашей стране ведется работа по улучшению среды для жизни в опорных населенных пунктах. В единый перечень входят 2 160 таких пунктов – это малые города, поселки городского типа и села. Среди них 23 населенных пункта Мордовии.

По указу Президента России, до 2030 года качество жизни в них должно увеличится на 30%, а к 2036 году – на 60%. Об этом рассказал зампредседателя Правительства РФ, председатель правительственной комиссии по региональному развитию Марат Хуснуллин.

«В список опорников включены все агломерации и административные центры регионов – 212 населенных пунктов, – сообщил Хуснуллин. – Также включены 183 прочих центра, где реализуются крупные инвестиционные проекты, 217 стратегических населенных пунктов, которые обеспечивают национальную безопасность, а также 1 548 поселений, обслуживающих прилегающую территорию. Все они войдут в программу развития, направленную на улучшение качества жизни граждан».

Программа включает 16 направлений, среди которых обеспечение жильем, расселение аварийных домов, повышение качества коммунальных услуг, улучшение состояния дорог, повышение транспортной связанности, строительство социальной инфраструктуры, благоустройство территорий, обеспечение доступа к интернету и другие.

Для разных населенных пунктов предусмотрены разные приоритеты. К примеру, в малых городах и селах особое внимание будет уделено развитию социальной инфраструктуры, чтобы сократить отток населения, а агломерациям и административным центрам в первую очередь помогут с повышением эффективности экономики.

Развитие опорных населенных пунктов будет проводится за счет инфраструктурных облигаций и казначейский инфраструктурных кредитов, а также при помощи механизма списания задолженности регионов по бюджетным кредитам.