В Мордовии дополнили график движения пригородных поездов

«Храм должен быть в душе, в нашем обществе»
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
По информации Башкортостанской пригородной пассажирской компании:
30 апреля и 7 мая 2025 года назначается поезд:
- № 7208 Рузаевка (отпр.16.33) – Инза (приб.18.32)
1 и 8 мая 2025 года назначается поезд:
- № 7207 Инза (отпр.06.20) – Рузаевка (приб.08.24).
Поделиться в соц. сетях:
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества