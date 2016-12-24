В Мордовии дополнили график движения пригородных поездов

Репортер

По информации Башкортостанской пригородной пассажирской компании:

30 апреля и 7 мая 2025 года назначается поезд:
- № 7208 Рузаевка (отпр.16.33) – Инза (приб.18.32)

1 и 8 мая 2025 года назначается поезд:
- № 7207 Инза (отпр.06.20) – Рузаевка (приб.08.24).

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