В Саранске водитель автобуса ответит в суде за выпавшую из дверей пассажирку

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В прокуратуре республики утвердили обвинительное заключение по уголовному делу 35-летнего жителя Лямбирского района. Работавший водителем автобуса мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека.
По данным следствия, утром 28 августа прошлого года управлявший автобусом обвиняемый стал отъезжать от остановки общественного транспорта на улице Васенко с открытой пассажирской дверью. В процессе движения в эту дверь из салона автобуса на проезжую часть дороги выпала 65-летняя пассажирка.
Пожилая женщина в результате произошедшего получила различные травмы, ее здоровью был причинен тяжкий вред. В настоящее время уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.
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В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
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