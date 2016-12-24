Благодарность в каждом кадре: участники «ТопБЛОГа» запускают акцию к 80-летию Победы

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне участники проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускают всероссийскую акцию «80 мгновений благодарности». Это яркий флешмоб, который показывает, что память о подвиге предков живёт в делах и стремлениях новых поколений. Акция приглашает авторов по всей стране создать фото- или видеоконтент творчески обыгрывающий число «80» – через любимые занятия или хобби. Каждая работа станет данью благодарности тем, кто подарил нам право на свободную жизнь.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» объединяет социально ответственных авторов, для которых День Победы – не просто дата, а глубокий символ уважения и памяти. Проект «ТопБЛОГ» приглашает жителей России всех возрастов отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в творческом формате. Основная идея акции – создание фото- или видеоконтента, в котором будет присутствовать цифра «80». Это может быть как изображение самой цифры, так и демонстрация 80 повторений какого-либо действия, связанного с их хобби.

«Создавая социально-значимый контент, участники проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» работают над сохранением исторической памяти. Их творчество вдохновляет жителей России, особенно – молодежь, бережно относиться к подвигу предков и передавать это уважение через современные форматы общения – блоги, фото- и видеопроекты. Акция «80 мгновений благодарности» объединит страну в потоке искренних историй, напоминая о тех идеалах, за которые боролись наши герои. Именно такие инициативы помогают сохранить живую связь поколений и строить будущее, основанное на памяти, достоинстве и мире. Приглашаю всех присоединиться к акции и внести свою частичку благодарности в этот важный юбилейный год», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Пост необходимо выложить в любой социальной сети, разрешенной на территории РФ, до 23:59 по мск 15 мая, в тексте необходимо поставить хештеги #ТопБЛОГ #РоссияСтранаВозможностей #80Мгновений. Один из самых креативных участников получит бокс-сюрприз от проекта «ТопБЛОГ».

Креативные форматы акции помогут современному поколению через творчество прикоснуться к истории страны. Занимаясь любимым делом – будь то спортивный флешмоб, творческий челлендж, музыкальный перформанс или серия фотопроектов – участники смогут выразить личную благодарность тем, кто подарил стране свободу. По итогу в сети появится контент, наполненный уважением, теплом и признанием.

Амбассадоры проекта «ТопБЛОГ» первыми присоединились к акции памяти – фуд-блогер Алена Коваленко из Новосибирской области разработала рецепт цифры-торта «80», оформленной красными гвоздиками из шоколада, психолог-тренер из Республики Крым Алексей Пузанов создал подборку фильмов и книг про Великую Отечественную войну, Валентина Осокина из Пермского края подготовила ролик о 80 памятниках Великой Отечественной войны из 80 городов России, Наталья и Анастасия Чунтоновы планируют пройти по городу-герою Волгоград и каждые 80 шагов делать фото мирного прекрасного города, московский блогер Ирина Берман запустит челлендж «Маршрут Победы» и предложит подписчикам до 9 мая пройти символический маршрут с чек-листом из 80 000 шагов в память о подвиге солдат, блогер Анна Смирнова пробежит 80 километров за май по городу Москве и снимет об этом мотивирующие видео. Амбассадор проекта Кирилл Ковалёв из Ростовской области нарисует цифру «80» на черешне в своём саду — как символ мирного труда, который стал возможным благодаря Победе, а этноблогер Евгения Кошкина из Марий Эл воссоздаст 80 монет 1865 года для сборки традиционного марийского украшения Волжского района.

«Для меня важно стать частью Всероссийской акции «80 мгновений благодарностей». Как амбассадор Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» и президентской платформы «Россия – страна возможностей» планирую выполнить спортивное упражнение 80 раз, как символ выдержки и стремления к достижению высоких целей, к движению вперед, несмотря на трудности. Тем самым, отдаю благодарность и уважение подвигу моего прадеда Михаила Павловича Кузина. Он был в числе тех, кто брал Берлин. Благодаря таким героям, мы сегодня имеем возможность свободно заниматься любимым делом во благо нашей России», – рассказал о своем участии в акции амбассадор Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» и президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Москвы Кирилл Жигулин.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» и направлен на поиск, обучение и развитие талантливых и увлеченных авторов и создание социального контента, синхронизированного с повесткой современной России. В настоящее время открыта регистрация на пятый юбилейный сезон проекта – заявки могут подать все желающие без возрастных и географических ограничений на официальном сайте проекта.