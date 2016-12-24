В Мордовии начался третий этап региональной программы «Герои среди СВОих»

Цель региональной программы - помочь ветеранам спецоперации адаптироваться к мирной жизни и трудоустроиться с учетом имеющихся у них навыков и талантов.

Первым этапом было написание анкеты и эссе, на втором этапе проводилось дистанционное тестирование. Третий этап ветераны СВО проходят в формате очного собеседования с экспертом.

«На сегодняшний день прошло очное собеседование уже 30 ветеранов СВО и каждый из них демонстрирует готовность вносить свой вклад в развитие региона»,- сообщила эксперт третьего этапа Ольга Воробьева.

А уже с 1 июля начнется программа обучения для ветеранов спецоперации, во время которой они смогут повысить квалификацию и получить новую профессию.