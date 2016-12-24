В Мордовии циркулирует вирус лихорадки Западного Нила

По информации Управления Роспотребнадзора по РМ, заболеваемость жителей республики лихорадкой Западного Нила впервые была зафиксирована в августе 2023 года. Тогда вирус обнаружился у четверых пациентов.

В минувшем году в Мордовии было зарегистрировано 3 случая заболевания лихорадкой Западного Нила, еще у 13 местных жителей в крови выявили антитела к вирусу. Кроме того, по результатам исследований в 2 пробах от комаров, отобранных на территории Саранска, была обнаружена РНК вируса лихорадки Западного Нила.

В Роспотребнадзоре по РМ отмечают, что выявление острых случаев заболевания и антител к вирусу у населения республики, а также РНК в пробах комаров свидетельствует о циркуляции африканского вируса на территории республики.