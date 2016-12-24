В Саранске студент юрфака вместе с приятелем подрядились на сбыт полкило мефедрона

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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ в ходе реализации оперативной информации задержали в Саранске двух 18-летних местных жителей. При проведении личного досмотра в сумке у одного из них полицейские обнаружили сверток с наркотическим средством мефедрон массой 500 граммов.
По информации МВД, в ходе дознания было установлено, что наркотики молодые люди забрали из тайника в Московской области, куда приехали на поезде. В Саранск парочка вернулась с помощью сервиса поиска попутчиков. Крупную партию «синтетики» парни взяли для последующего сбыта.
На задержанных было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств. Одному из них – студенту юридического факультета – избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. От дачи показаний он отказывается, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
В отношении его приятеля уголовное дело выделено в отдельное производство.
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