Мордовия стала пилотным регионом для уникального проекта «Техникум 2.0»

Репортер

«Техникум 2.0» - первый в России образовательный и инфраструктурный формат, который сочетает в себе технологии виртуальной и дополненной реальности с применением искусственного интеллекта.

Студенты сами создают VR-симуляторы по запросам бизнеса — от машиностроения до туризма, получая реальный опыт и формируя портфолио.

«Студенты становятся не просто участниками, а соавторами технологических решений», - отметил руководитель Молодежной лиги СПО Иван Тарасов.

В проекте участвуют крупнейшие партнеры: РЖД, заводы «Ксенон», «Violet», «Биохимик», IT-компания «Новые решения», сидрерия «Край Земли», «Сафари-парк» и другие.

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