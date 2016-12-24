Мордовия стала пилотным регионом для уникального проекта «Техникум 2.0»

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
«Техникум 2.0» - первый в России образовательный и инфраструктурный формат, который сочетает в себе технологии виртуальной и дополненной реальности с применением искусственного интеллекта.
Студенты сами создают VR-симуляторы по запросам бизнеса — от машиностроения до туризма, получая реальный опыт и формируя портфолио.
«Студенты становятся не просто участниками, а соавторами технологических решений», - отметил руководитель Молодежной лиги СПО Иван Тарасов.
В проекте участвуют крупнейшие партнеры: РЖД, заводы «Ксенон», «Violet», «Биохимик», IT-компания «Новые решения», сидрерия «Край Земли», «Сафари-парк» и другие.
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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
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