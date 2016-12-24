В Мордовии полицейские задержали предприимчивого грабителя

24-летний ранее неоднократно судимый житель Саранска нашел свою жертву по переписке в интернете. С сообщением о хищении золотой цепочки с подвеской в полицию обратилась 61-летняя жительница Ромодановского района.

По информации МВД по РМ, в полиции потерпевшая рассказала, что 21 апреля к ней домой на короткое время заглянул молодой человек, с которым она прежде общалась по интернету. После его ухода женщина обнаружила пропажу золотой цепочки, на полу остался только ее обрывок и крестик. Хозяйка попыталась догнать гостя, но не преуспела. Причиненный ущерб составил свыше 20 тысяч рублей.

Ориентировка с приметами наглого персонажа была передана всем наружным службам полиции. Его задержали 22 апреля возле одного из домов по улице Фурманова в Саранске.

Молодой человек признался, что на хищение золотой цепочки его сподвигла фотография, которую ему во время переписки прислала потерпевшая. Обратив внимание на ювелирные украшения на ее шее, он решил по-быстрому провернуть преступную акцию.

В Ромоданово парень приехал на автомобиле супруги, которую под надуманным предлогом попросил отвезти в населенный пункт. В доме потерпевшей, фигурант обнял женщину и незаметно сорвал висящие на шее украшения. С добычей грабитель вернулся в Саранск, где сдал похищенное в ломбард. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.