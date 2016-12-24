В Мордовии расширяется перечень земельных участков для строительства

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«Региональный «банк земли» включает 753 перспективных участка общей площадью 3748 гектаров. Наибольшее количество участков (500) вовлечено для индивидуального жилищного строительства, еще35 территорий отведены под возведение многоквартирных домов», - отмечает руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова.
Подать заявку на получение земельного участка может любой желающий через специальный онлайн-сервис. Это открывает новые возможности для развития жилищного строительства в регионе и способствует формированию комфортной городской среды.
Проект «Земля для стройки», инициированный Росреестром, является частью масштабной программы социально-экономического развития страны до 2030 года и предоставляет широкие возможности как для частных застройщиков, так и для крупных строительных компаний.
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