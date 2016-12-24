В Мордовии расширяется перечень земельных участков для строительства

«Региональный «банк земли» включает 753 перспективных участка общей площадью 3748 гектаров. Наибольшее количество участков (500) вовлечено для индивидуального жилищного строительства, еще35 территорий отведены под возведение многоквартирных домов», - отмечает руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова.

Подать заявку на получение земельного участка может любой желающий через специальный онлайн-сервис. Это открывает новые возможности для развития жилищного строительства в регионе и способствует формированию комфортной городской среды.

Проект «Земля для стройки», инициированный Росреестром, является частью масштабной программы социально-экономического развития страны до 2030 года и предоставляет широкие возможности как для частных застройщиков, так и для крупных строительных компаний.