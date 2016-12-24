В Мордовии опубликовали афишу мероприятий на майские праздники

Инновационный проект
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ и государственные учреждения культуры республики подготовили программу праздничных мероприятий, посвященных Первомаю и 80-летию Великой Победы.
Подробнее – в афише.
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В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
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