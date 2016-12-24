В Мордовии опубликовали афишу мероприятий на майские праздники

Репортер

Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ и государственные учреждения культуры республики подготовили программу праздничных мероприятий, посвященных Первомаю и 80-летию Великой Победы.

Подробнее – в афише.

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