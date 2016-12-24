В связи майскими праздниками часть пенсионеров Мордовии получат пенсии досрочно

В связи майскими праздниками отделение Социального фонда по Мордовии досрочно перечислит пенсию за май. В частности, предпраздничная выплата коснется пенсионеров, которые получают выплаты через кредитные учреждения 5-го числа. Досрочная пенсия за май им будет перечислена на банковские карты 29 апреля.

Досрочная выплата затронет все виды пенсии - страховые, социальные, государственные. Это пенсии по старости, инвалидности, по потере кормильца. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты от регионального отделения Соцфонда, они также будут досрочно переведены на счет. Средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда для этого обращаться.

Начиная с 6-го мая, доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику, то есть получатели пенсий, которым выплаты приходят через банк во второй и третьей декадах месяца, получат их в обычном режиме.

Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат пенсию за май в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 мая по традиционному графику. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения с учетом их графика работы.