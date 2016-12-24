В Саранске юный велосипедист угодил под колеса иномарки

По информации Госавтоинспекции республики, 25 апреля в 17.33 на улице Воинова в Саранске 42-летняя женщина на автомашине «Хавал» совершила наезд на 13-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП несовершеннолетний пострадавший с различными травмами был госпитализирован. Водитель, по данным Госавтоинспекции, за рулем находилась трезвой.