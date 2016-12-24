Музей Победы и телеканал «Патриот» запускают проект «Лица Победы»

С мая по сентябрь на телеканале будут показывать ролики, рассказывающие о судьбах более 150 человек

Всероссийский проект «Лица Победы» стартует в эфире телеканала «Патриот» в преддверии 9 Мая, он подготовлен совместно с Музеем Победы. Об этом сообщили в пресс-службе медиахолдинга «Цифровое телевидение».

«Приглашая зрителей принять участие в проекте, телеканал "Патриот" тем самым помогает аудитории узнать больше фактов о подвигах, самопожертвовании ради Великой Победы, способствуя сохранению памяти о всех тех, кто ковал победу ежеминутно», – говорится в сообщении.

С мая по сентябрь на телеканале «Патриот» будут транслироваться ролики, посвящённые судьбам свыше 150 человек, среди которых военные, учёные, учителя и все те, кто способствовал приближению Дня Победы ежедневным подвигом.

Каждый житель России, достигший 18-летнего возраста, может отправить информацию на сайт проекта, поделившись рассказом о боевом или трудовом пути своего родственника во время Великой Отечественной войны.

Как отмечают организаторы, важной задачей является вдохновение зрителей к участию в памятном проекте: «Стратегическое партнёрство телеканала "Патриот" и Музея Победы также предусматривает организацию кинопоказов, выставок, общественно-значимых акций».

Источник: https://may9.ru.