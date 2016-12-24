В Мордовии наркоперекур оставил жителя района без машины

Суд в Зубово-Полянском районе вынес приговор 48-летнему местному жителю за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Мужчина, уже лишенный водительских прав, сел за руль своей автомашины в наркотическом дурмане.

По информации МВД по РМ, в феврале этого года автомобиль «Лада Приора» под управлением фигуранта был остановлен инспекторами ДПС на улице Автотранспортная в поселке Зубова Поляна. Сотрудники полиции установили, что за руль водитель сел после употребления гашиша.

Вскоре выяснилось, что ранее мужчина уже был лишен водительских прав на полтора года за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

За повторное наркотическое вождение суд отмерил жителю района 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на 2 года 6 месяцев. Автомобиль осужденного был конфискован в пользу государства.