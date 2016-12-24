Мордовия получила две награды Всероссийских туристических премий

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
В Воронеже подвели итоги Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» и Всероссийской премии «Туристические города».
Участниками конкурсов стали 67 городов из 41 региона России и представители Белоруссии. В финале регионы и города выступали с презентациями перед экспертами.
Мордовия по результатам экспертных оценок получила сразу две награды. В номинации «Регион этнокультурного туризма» наша республика заняла 2 место, а Саранск был отмечен дипломом за 3 место в номинации «Город этнокультурного туризма».
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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
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