Из искры разгорелся факел: в Национальном центре «Россия» наградили лидеров технологического будущего

24 апреля в Национальном центре «Россия» состоялась первая церемония вручения премии «Факел» — награды для выпускников Национальной технологической олимпиады (НТО), которая проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Премия «Факел» призвана поддержать молодых людей, чьи знания и идеи вносят вклад в научное, технологическое и социальное развитие страны. Церемонию награждения открыл Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, сопредседатель организационного комитета НТО Сергей Кириенко.

«Очень важно, что чествовать лучших участников Национальной технологической олимпиады собрались именно в Национальном центре «Россия». Он создан по поручению президента России Владимира Владимировича Путина как место, где собрано все, чем гордится наша страна. И при всех огромных богатствах России, уникальных промышленных предприятиях, институтах, главное богатство нашей страны — это, конечно, люди. Люди с их талантом, с их энергией, патриотизмом, трудолюбием и мечтой. Я уверен, что пройдет не очень много времени, и здесь как предмет гордости будут представлены результаты ваших проектов, ваших открытий и вашей свершившейся мечты», — сказал Сергей Кириенко.

К гостям премии также обратился Дмитрий Чернышенко:

«Очень символично, что первое чествование победителей премии «Факел» проходит в год десятилетия Национальной технологической олимпиады. Как решил Сергей Владиленович, и мы внесли это в протокол, теперь это будет ежегодное событие. Помимо поощрения победителей, важно вспомнить тех, кто их готовил. Это и наставники, и учителя, и родители, и наши технологические партнеры, которые помогали создавать условия для реализации возможностей и талантов, как поручил наш Президент Владимир Владимирович Путин. Для того, чтобы мы вместе могли обеспечить не просто технологический суверенитет, но и технологическое лидерство нашей страны. Спасибо вам большое, поздравляем победителей. Творите, дерзайте, пробуйте, все получится!»

Отбор кандидатов в финальный список соискателей проходил в несколько этапов: сначала заявки прошли отбор на соответствие всем критериям, потом прошло народное голосование. По его итогам был сформирован шорт-лист, который и оценивало экспертное жюри. В шорт-лист премии попала 21 заявка. Лучших из лучших наградили в семи номинациях, отражающих ключевые направления профессиональной реализации выпускников. Среди них — научно-исследовательская деятельность, уникальные инженерные решения, инновационные проекты, профессиональные успехи, социальные проекты, наставничество и победы в технологических конкурсах.

Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по просвещению и воспитанию и член организационного комитета НТО Наталья Кравченко и генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин наградили «Лидера стартапа». Награду получили Даниил Зайцев и Анастасия Попова — авторы системы SkyControl для управления БПЛА при помощи наклона руки и жестов. Она с раннего возраста вовлекает детей и подростков в мир робототехники и технических наук.

«Ребята, вы — настоящие победители, яркий пример для молодежи. Национально-технологическая олимпиада, начиная с пятого класса, формирует будущее, а стартапы — это точка роста не только для страны, но и для всего мира. За вами будущее, а президентская платформа «Россия – страна возможностей» всегда будет вас поддерживать»», — генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.

В категории «Социальный прогрессор» выиграли создатели проекта «Зеленая школа» –– Полина Сапожникова, Анна Будекова и Матвей Карачев. Они создают в школах зеленые уголки с информационными стендами и тематическими кубами. Это помогает формировать у молодого поколения экологическое мышление и эко-привычки. Награду им вручила Елена Весна, проректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Андрей Николаенко, директор Фонда целевого капитала НИУ ВШЭ.

Звание «Профессионал будущего» присуждено Герману Голоду, который, будучи студентом, работает 1С-разработчиком в Т-Банке. По его словам, получить необходимые навыки ему помогло участие в НТО. «Инженером инноваций» признан Дмитрий Шпанов, разработавший компьютерную модель по подбору режима электронно-пучковой обработки сплава или керамики. Технология уже востребована в российских и международных проектах (КНР, Болгария).

В номинации «Чемпион технологий» победил Эдуард Сухарев — многократный победитель российских и международных соревнованиях по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Он побеждал в соревнованиях «Московские мастера» и «Молодые профессионалы», а также в ряде международных испытаний, например, в VI конкурсе по проектированию летательных аппаратов будущего в Китае. Эдуард получил свой «Факел» от директора фирмы «1С» Бориса Нуралиева.

Звание «Лучшего наставника» получил Арсений Ярмолинский — учитель информатики и педагог дополнительного образования, подготовивший десятки финалистов и победителей НТО и других инженерных соревнований. В этом году в НТО участвовали 12 его подопечных, среди которых один победитель и три призера профиля «Спутниковые системы». Наставника с победой поздравила президент Благотворительного фонда «Система» Лариса Пастухова.

Проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета НТО Дмитрий Земцов поздравил «Двигателя науки». В номинации победила Мария Тишкова — младший научный сотрудник Института цитологии РАН. Ее исследования

сосредоточены в области миологии — науки о мышцах. Сейчас она изучает актин и тропомиозин с целью выявления молекулярных нарушений при известных мутациях и подбора терапии.

Напомним, что этом году Национальная технологическая олимпиада отметила десятилетие. За это время первая командная инженерная олимпиада в стране собрала огромное сообщество талантливой молодежи — участниками НТО стали более 880 тысяч школьников и студентов из всех регионов России и 77 зарубежных стран.

Олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Движения Первых, Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис НТО развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ).